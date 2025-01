Adrien Brody mostrou-se muito emocionado em público quando subiu ao palco para receber o prémio de Melhor Ator na cerimónia do New York Film Critics Circle 2025, na noite de quarta-feira, dia 8 de janeiro.

Não ficando indiferente aos incêndios que estão a tomar conta de Los Angeles, o ator começou por destacar: "Seria negligente da minha parte não mencionar o peso que está na nossa cabeça e coração esta noite. Foi um dia pesado para mim. É difícil de aceitar algo assim quando envolve tanto sofrimento no mundo. O meu coração está com todas as famílias, animais e colegas".

E não perdeu a oportunidade para deixar um agradecimento público aos bombeiros que estão a combater os incêndios. "Só quero agradecer e elogiar o empenho dos primeiros socorristas, os sacrifícios e o quanto o seu trabalho merece o nosso reconhecimento esta noite", frisou, visivelmente emocionado e aplaudido pelos presentes, como mostra um vídeo da People.

De referir que o ator recebeu o prémio pelo papel em 'The Brutalist', onde interpreta László Tóth.

