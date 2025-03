Vinte e dois anos depois de se tornar o ator mais jovem de sempre a receber o Óscar de Melhor Ator, quando tinha apenas 29 anos, Adrien Brody voltou a vencer a estatueta dourada pelo papel de László Tóth, em 'O Brutalista'.

"À medida que se tenta navegar escolhas criativas, há muitas variáveis e uma grande quantidade de talento à procura das muito poucas grandes oportunidades", refletiu o ator na sala de entrevistas, onde respondeu a perguntas de Óscar na mão.

"Trabalhei muito nos últimos 22 anos mas não me liguei a nada a este nível e estou consciente disso", admitiu. "Estou muito grato pela sorte de ter sido selecionado por Brady [Corbet] e Mona [Fastvold] para fazer parte de uma história com muito significado, que aborda a injustiça".

'O Brutalista' conta a história de um arquiteto visionário que escapa à Europa destruída, após a II Guerra Mundial, e começa do zero, na América.

Adrien Brody, neto de imigrantes húngaros que fugiram para os Estados Unidos nos anos cinquenta, considerou que o filme tem uma mensagem muito atual.

"É um momento importante para reconhecermos que não há lugar para a intolerância", disse o ator. "Estranhamente, estou a ser reconhecido por representar um tempo histórico em que assistimos a antissemitismo descontrolado", apontou. "O ódio e a opressão não têm lugar neste mundo e temos de aprender com o passado".

Para Brody, uma das forças de 'O Brutalista' é mostrar que é relevante considerar as vidas dos outros, daqueles que tinham esperança e sonhavam libertar-se da opressão.

"A luta dos meus avós e as suas perdas abriram caminho para a minha boa sorte", reconheceu. "Tive a oportunidade de os homenagear neste filme e as verdades e percepções que tive sobre as dificuldades de tanta gente, de tantos históricos e etnias, deu-me noção da necessidade de sermos empáticos".

Adrien Brody era o favorito para vencer nesta categoria, onde bateu Timothée Chalamet ('A Complete Unknown'), Colman Domingo ('Sing Sing'), Ralph Fiennes ('Conclave') e Sebastian Stan ('The Apprentice').

'O Brutalista' estava nomeado em dez categorias e venceu três estatuetas: Melhor Ator, Melhor Banda Sonora Original e Melhor Fotografia.

