Georgina Rodríguez foi convidada para assistir a um desfile na Semana da Moda de Riade. O tema foi comentado no programa 'V+Fama' por Albino Gomes, que viveu no país durante anos e que revelou a Adriano Silva Martins, apresentador do formato, alguns dos costumes do local.

"Isto não passa daqui de uma grande hipocrisia e branqueamento do regime saudita e do papel da mulher saudita na sociedade e no país?", questionou o apresentador.

"Fui muito bem tratado no tempo em que lá estive, mas não posso branquear a realidade", notou Albino.

Este acrescenta que as mulheres "têm de ter uma figura masculina que é responsável por elas", quer vão trabalhar ou não, figura que controla igualmente "como se vestem" e "interagem com outras pessoas".

"Não passa de uma fantochada", completou Adriano.

