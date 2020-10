Esta quarta-feira, dia 28, uma fonte da revista People confirmou que Adele estava numa relação com o rapper Skepta - informação que já pairava na imprensa internacional há vários meses. No entanto, a artista não tardou em reagir e negou tais afirmações.

Horas mais tarde, fez na rede social Instagram uma publicação na qual recordou a apresentação do programa 'Saturday Night Live', no passado sábado, e desejou boa sorte a todos os norte-americanos para as eleições presidenciais, que aconteceu a 3 de novembro.

Por fim, afirmou: "Vou voltar para a minha caverna agora, para ser a dona (solteira) de gatos que eu sou! Até para o ano".

Com isto, a artista quis deixar claro que não vive nenhum romance atualmente.

