Adele está melhor do que nunca, diga-se de passagem. Segundo a revista People, a cantora encontra-se oficialmente num relacionamento com o rapper britânico Sketpa. Uma fonte revelou à revista que as coisas entre os dois "têm aquecido" e que ambos frequentam os mesmos espaços em Londres, sendo que a cantora "se tem divertido".

Esta já não é a primeira vez que surgem notícias quanto a ambos os artistas. Os primeiros rumores apareceram em outubro do ano passado.

Agora, resta esperar para ver se a relação será assumida publicamente.

