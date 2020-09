Se há coisa com que Eduardo Madeira não se preocupa é com a reação das pessoas às suas publicações nas redes sociais. Se for positiva, ótimo, se não e se originar uma polémica, então o que faz é virar as costas e seguir com a sua vida em frente.

Estas foram revelações que surgiram a propósito de uma reflexão do humorista sobre as redes sociais e a instabilidade que nelas permanece.

"As pessoas têm mais tempo para pensar, mais disponibilidade para se envolver em polémicas, mais vontade de dar as suas opiniões. Uma pessoa que esteja carregada de trabalho, enfim, uma pessoa que tenha uma vida, não tem muito tempo para as redes sociais", começou por notar.

Posteriormente, descreveu como reage a estas situações no seu dia a dia. "Passa-me um bocado ao lado. Faço por exemplo um post qualquer, uma piada e sei que há pessoas que ficam horrorizadas com o que eu digo, outras que adoram e depois atacam-se umas às outras. Não quero saber, não me faz diferença nenhuma. Na minha opinião quem gosta deve continuar a ver as coisas que eu faço, quem não gosta que vá à sua vida".

Posteriormente, na senda da conversa, Eduardo lembrou o exemplo de Nuno Markl que ao contrário dele se envolve em debates nestas plataformas. "Não como faz o Markl, coitado, que desenvolve, explica, tem uma paciência, uma calma... Acho que devia ser canonizado um dia ou vai ganhar o Nobel da Paz. Eu não, sou do género de virar costas e fica toda a gente a falar sozinha".

"Já lhe disse que era maluco por estar a responder, porque é desgastante. É mais forte que ele, não consegue deixar de responder. Há um lado no Markl muito inocente de que vai mudar o mundo. Acho que é uma batalha perdida, mas ele é que se sabe", concluiu, entre risos.

Leia Também: "Foi há 19 anos. Lembro-me como se fosse hoje. Avassalador"