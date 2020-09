Completam-se esta sexta-feira 19 anos do atentado terrorista em que dois aviões derrubaram as Torres Gémeas do complexo empresarial do World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001.

A data está ainda bem presente na memória de quem assistiu às imagens que registaram o momento e merece hoje destaque nas redes sociais.

Eduardo Madeira foi uma das primeiras celebridades a lembrar a tragédia. O humorista partilhou na sua conta Instagram uma das mais marcantes imagens do atentado e escreveu: "Foi há 19 anos. Sei que é um cliché dizer que me lembro como se fosse hoje do que senti no exato momento em que vi as imagens, mas a verdade é que me lembro mesmo como se fosse hoje. Avassalador".

