"Como assim já passou um mês? Como assim ele não é mais um recém nascido?". Foi desta forma que Mafalda Rodiles começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde assinala o primeiro mês de vida do filho mais novo, o bebé António.

"Foram 30 dias de puro amor. Horas que passaram a voar. Várias noites mal dormidas mas sempre com um sorriso no rosto, mesmo no escuro, mesmo quando os olhos custaram a abrir", acrescentou, deixando uma nova mensagem sobre a maternidade.

"Achamos que ao terceiro já sabemos muita coisa, mas cada filho é único. Lembro-me da Mel simplesmente não dormir de dia e andar no sling comigo o tempo todo. O António dorme mais de dia do que de noite e eu não tenho usado o sling, nem sei bem porquê... Talvez porque não tenho pressa de fazer nada, talvez porque assumi que estes meses são para me dedicar a ele. Então ficamos horas num namoro sem fim, a olhar um para o outro, às vezes dormimos entre puxões de cabelo, risos e trocas de fraldas", relatou.

"Todos os dias há algo novo, um sorriso, um olhar, um barulho diferente, todos os dias as feições mudam um pouco e alguma roupinha deixa de servir. Apetece-me pedir-lhe para não crescer tão rápido mas como isso não é possível, vou apenas aproveitar cada segundo", completou.

De recordar que António é fruto da relação da atriz com Gustavo Santos. Mafalda Rodiles é ainda mãe de Mel e Martim, do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo Santos é também pai de dois rapazes, Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

