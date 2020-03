Hailey Baldwin foi novamente convidada de Jimmy Fallon no 'Tonight Show' e acabou por fazer uma revelação bastante curiosa sobre o início da relação com Justin Bieber.

Ora, quando esteve no mesmo programa, em 2018, a modelo mostrou as suas capacidades a abrir cervejas com a boca. Truque que impressionou o cantor e que o levou a meter conversa.

"Na manhã seguinte à divulgação da entrevista, recebi uma certa chamada de uma certa pessoa. Foi algo como: ‘Como estás? Vi-te no Jimmy Fallon, estavas muito bem, adorei aquele truque que fizeste, não sabia que conseguias fazê-lo, foi incrível'. Resumindo, hoje estou casada com esse alguém", relatou.

Reveja o momento agora.

