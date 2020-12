Segundo as mais recentes notícias da imprensa internacional, Rihanna e A$AP Rocky estão oficialmente a namorar - embora nenhum dos artistas tenha assumido isto publicamente. Os primeiros rumores do romance surgiram ainda no início deste ano, depois de ambos terem sido vistos a assistir a um concerto juntos.

Desde então, a relação evoluiu, pelo que atualmente se encontram comprometidos.

Ora, de acordo com a Us Weekly, este era um desejo que o rapper já tinha há muito tempo, uma vez que estava interessado em Rihanna há anos.

"As coisas mudaram no verão e foi então que finalmente se envolveram. Têm estado juntos desde aí", revelou uma fonte à publicação.

É caso para dizer que 'quem espera sempre alcança'. Neste caso, A$AP Rocky conseguiu sair da 'friendzone'.

Leia Também: Fonte confirma que Rihanna e A$AP Rocky estão a namorar