No início deste ano, um dos rumores amorosos que mais deu que falar foi a alegada ligação entre Rihanna e A$AP Rocky, depois dos dois terem sido vistos juntos nos bastidores de um concerto. Na época, uma fonte revelou ao The Sun que "estavam a desfrutar da companhia um do outro".

Ora, alguns meses depois da cantora ter terminado o seu relacionamento com Hassan Jameel, eis que esta decidiu apostar numa relação com A$AP Rocky.

Uma fonte da revista People confirmou que agora são oficialmente namorados.

Notícia que foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs de ambos os artistas.

Será que o namoro irá ser assumido publicamente?

Leia Também: Música de artista português escolhida para espetáculo de Rihanna