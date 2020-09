Georgina Rodríguez não se cansa de agradecer as oportunidade únicas que a vida lhe tem dado. Sem dúvida que uma das que mais a marcou foi a possibilidade de estar presente no Festival de Cinema de Veneza, no qual encantou todos ao posar na passadeira vermelha.

Recordando precisamente esses dias, a namorada de Cristiano Ronaldo publicou na sua conta de Instagram novas imagens referentes ao evento.

Desta vez, aparece a bordo de um iate privado, num momento cheio de luxo.

"Felicidade é dar-se as mãos para se chegar longe", escreveu na legenda da publicação.

Veja de seguida:

Leia Também: Georgina Rodríguez 'incendeia' Instagram e é 'acusada' de usar Photoshop