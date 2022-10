Noel Gallagher proibiu o filho, Sonny, de pendurar um póster de Cristiano Ronaldo no quarto, apesar de o futebolista do Manchester United ser o seu jogador preferido.

O artista contou que o menino levou o cartaz para casa antes de CR7 voltar para o United, e não percebeu na altura que o português já era considerado uma lenda em Old Trafford.

Em conversa no podcast 'Pub Talk', com Alan Brazil e Ray Parlour, Noel Gallagher contou que disse a Sonny que tal imagem não era permitida em casa.

"Foi engraçado quando ele começou a identificar-se com os jogadores. Ele não sabia que o Ronaldo tinha jogado no United e chegou a casa com um póster do Ronaldo. Fiquei do género: 'Não podes tê-lo nesta casa, rapaz'. E tive de lhe mostrar uma fotografia do Ronaldo com o equipamento do United porque ele só o conhecia enquanto jogador do Real Madrid e Juventus", lembrou.

De referir que Noel Gallagher é adepto do Manchester City.

Leia Também: Noel Gallagher acusado de "gozar" com pessoas de cadeiras de rodas