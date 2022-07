Noel Gallagher viu-se envolvido numa polémica devido aos comentários que fez sobre pessoas com mobilidade reduzida a propósito do Glastonbury Festival.

O guitarrista dos Oasis, de 55 anos, atuou no evento no passado dia 25 de junho, permanecendo depois para assistir às performances de outros artistas.

Ora, uma vez que não conseguiu ficar no local destinado aos VIP, este acabou por ir para o espaço reservado a pessoas que se deslocam de cadeira de rodas.

Este confessou que na altura não se apercebeu logo da finalidade da plataforma, brincando mesmo com a situação.

“Eu disse, ‘vês este passe? Leva-me a qualquer lado’”, relatou o músico ao ‘The Matt Morgan Podcast’.

“Tenho de ser honesto, aquele pessoal com deficiência tem uma excelente vista para tudo”, acrescentou.

Como seria de esperar, tais comentários foram alvo de muitas criticas nas redes sociais.

Os mesmos mereceram a apreciação da Scope, uma associação que trabalha com pessoas deficientes.

“As notícias sobre o comportamento do Noel Gallagher em Glastonbury já eram más o suficiente. Mas ouvi-lo a gabar-se das suas ações e ainda a gozar com pessoas deficientes foi muito mais que um insulto”, referiu a organização.

“O Noel pode não estar a par da experiência dos fãs com deficiência. Para muitos, a ideia de ir a um concerto ao vivo ou a festivais pode ser stressante e frustrante.

As plataformas de acessibilidade nos eventos não são para estrelas de rock privilegiadas e para os amigos. Existem para que as pessoas com deficiência possam desfrutar da música com menos barreiras”, completou.

Entretanto, o artista pediu desculpas pelo sucedido.

