A rainha Letizia de Espanha esteve na manhã desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, no Palácio Real de Madrid para, ao lado do marido, o rei Felipe VI, presidir à receção ao Corpo Diplomático.

Enquanto cumprimentava as diversas personalidades, Letizia viveu um momento pouco comum: A pulseira da rainha caiu no chão e Letizia rapidamente baixou-se, apanhou a pulseira, e voltou a colocá-la no pulso, sem mostrar qualquer constrangimento.

Trata-se de uma pulseira de diamantes de safiras, que pode ver na imagem abaixo.

© Getty Images

O momento foi captado em vídeo e partilhado no X (antigo Twitter).

