Em maio deste ano, foi noticiado que Scott Disick tinha sido internado numa clínica de reabilitação devido a uma recaída no vício do álcool e drogas. Um momento difícil para a família Kardashian que foi agora partilhado com o mundo no último teaser do reality show 'Keeping Up With The Kardashians'.

As imagens mostram o momento em que Scott conta a Kourtney, ex-namorada e mãe dos seus três filhos, que necessitava de ajuda médica porque sentiu que a quarentena piorou a sua saúde mental.

"A Covid a permanecer, nenhuma estrutura, simplesmente não funciona para mim. Sinto que não consigo lidar com o facto de ficar em casa, sem trabalhar", admitiu.

A conversa aconteceu através de uma chamada telefónica e Kourtney Kardashian mostrou-se de imediato preocupada com a situação.

Veja o momento no vídeo abaixo.

