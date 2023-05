Margarida Corceiro já era há algum tempo apontada ao regresso dos 'Morangos com Açúcar' mas, ainda assim, a confirmação foi recebida pela própria com muita felicidade e entusiasmo, dado que este será, por motivos óbvios, um dos projetos mais importantes da sua carreira até ao momento.

Radiante também ficou João Félix, embora sem compreender toda a "excitação" da companheira. Foi a própria atriz que numa conversa com os jornalistas, durante as gravações da série, contou os detalhes da reação do jogador à novidade.

"Acho que o João não percebe a excitação, porque ele não viu os 'Morangos'", começou por contar Margarida que, de seguida, explicou o motivo que levou o namorado a ser um dos poucos jovens que não 'sofreu da febre' provocada pela série.

"No horário dos 'Morangos' ele estava a caminho do Porto para ir para os treinos", relatou, lembrando assim os tempos em que o atleta integrou os escalões de formação do FC Porto, enquanto vivia em Viseu.

"Ele nunca viu [a série] e não faz ideia [do que é]. Mas como me vê toda contente, fica feliz também", rematou.

