Margarida Corceiro fez questão de assinalar publicamente o aniversário do colega e amigo António Van Zeller, com quem se cruzou na série 'Morangos com Açúcar', da TVI.

O jovem celebrou mais um ano de vida esta terça-feira, dia 7 de maio, e Margarida Corceiro publicou nas stories da sua página de Instagram duas fotografias de ambos com carinhosas palavras.

"Parabéns meu Zé Maria do [coração]", começou por dizer. "Amo-te para sempre", acrescentou.

© Instagram_magui_corceiro

© Instagram_magui_corceiro

