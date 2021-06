Pelo segundo ano consecutivo notou-se a falta de importantes membros da família real britânica no Trooping the Colour.

Normalmente, a celebração pública do aniversário da rainha Isabel II conta com a presença de todos os membros, que sobem à icónica varanda do palácio de Buckingham para cumprimentar o público. Contudo, este ano, as festividades tiveram lugar no Castelo de Windsor.

Conforme evidencia a imprensa internacional, apenas a rainha e o seu primo, príncipe Eduardo, duque de Kent, é que marcaram presença.

Estas mudanças deveram-se à pandemia da Covid-19 e às limitações que, por causa disto, tiveram de ser colocadas na cerimónia.

Para o ano, quem sabe, talvez tudo volte à normalidade.

