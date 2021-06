Este sábado, dia 12 de junho, a rainha Isabel II marcou presença no tradicional desfile militar no Castelo de Windsor para marcar a celebração oficial do seu aniversário.

O evento, denominado como Trooping of the Colour, tem marcado o aniversário de sua majestade ao longo dos últimos 260 anos no seio da realeza britânica.

Este ano, ao contrário de outros em que houve mais aparato, a cerimónia teve de ser mais contida por causa da pandemia.

Veja na galeria as fotografias de rainha Isabel II no evento.

