A rainha Isabel II decidiu eleger o primo, o príncipe Eduardo, duque de Kent, para ocupar o lugar que pertencia ao marido, o príncipe Filipe, no evento Trooping the Colour.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Eduardo estará ao lado da monarca de 95 anos a assistir à parada militar feita em homenagem à soberana, a qual está marcada para o dia 12 de junho.

Note-se que no ano passado o evento contou apenas com a presença de 20 pessoas, devido às restrições relacionadas com a Covid-19. Contudo, este ano, espera-se que o espetáculo seja de maior dimensão, mas não como costumava ser antes da pandemia, onde se juntavam milhares de pessoas.

Recorde-se que o príncipe Filipe morreu aos 99 anos, no passado dia 9 de abril.

