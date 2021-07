Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão separados após um ano de namoro. A informação foi avançada pela imprensa brasileira, que agora parece ter descoberto o motivo, um tanto ao quanto insólito, que levou à rutura.

Segundo informações de Leo Dias, do site Metrópoles, o motivo do fim do relacionamento está relacionado com a repercussão negativa de um post feito pelo filho de Cláudia Raia em maio. A publicação em questão referia-se à redução do consumo de carne no Brasil.

A verdade é que nem Bruna Marquezine nem Enzo Celulari comem carne, mas a atriz ficou incomodada com a partilha do agora ex-namorado onde este questionava qual seria o motivo do baixo consumo do alimento no Brasil.

A publicação gerou críticas e alguma polémica, facto que terá levado Marquezine a decidir afastar-se de Enzo e a pedir um tempo na relação. Por seu turno, o filho mais velho de Cláudia Raia sentiu-se ofendido com a posição da companheira e optou por terminar a relação.

Ainda que agora estejam separados, Leo Dias realça que este pode ser apenas um arrufo e não um fim definitivo.

