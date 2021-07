Bruna Marquezine e Enzo Celulari estão separados após um ano de namoro. A informação é avançada pela rubrica 'Retratos da Vida', do jornal 'Extra'.

Uma fonte próxima de ambos terá contado à publicação que o casal está separado há um mês.

O rumor de uma possível rutura já tinha sido apontado pelos fãs do casal, que estranharam a ausência do filho mais velho da atriz Cláudia Raia nas últimas publicações de Bruna Marquezine. A distância fez-se notar em eventos familiares recentes onde os dois surgiram sempre sem a companhia um do outro.

Leia Também: Bruna Marquezine destaca semelhanças físicas com a mãe e com a irmã