À semelhança de outras caras conhecidas, como Susana Vieira e Katy Perry, Bruna Marquezine não deixou passar em branco o Dia da Mãe, que se celebrou no Brasil e nos Estados Unidos este domingo.

A modelo e atriz brasileira partilhou três fotografias em que aparece com mãe, Neide, e a irmã, Luana. Na legenda da publicação, dedicou palavras de carinho à progenitora e brincou com as semelhanças físicas do trio.

"Ctrl+C/Ctrl+V", começou por escrever, referindo-se aos comandos informáticos para copiar e colar textos. "Nós amamos-te muito, Dona Neide, e não vivemos sem ti! Muito obrigada por tudo, mãezinha", rematou.

