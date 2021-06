Cláudio Ramos resolveu, na reta final do programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, fazer uma promessa relacionada com o próximo jogo da Seleção Nacional no Euro 2020.

Caso Portugal vença a Alemanha com Cristiano Ronaldo a marcar o golo da vitória, o apresentador promete tomar um banho de gelo em direto.

"Eu tomo um banho de gelo aqui, na segunda-feira", garante, realçando, no entanto, que o fará vestido.

Cláudio Ramos aposta ainda que a equipa das Quinas irá vencer a partida, a realizar-se no sábado, às 17h00, por 1-0.

