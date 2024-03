Se há coisa que ninguém esquece... é o primeiro carro. A princesa Leonor tirou a carta de condução há apenas dois dias e já tem veículo próprio.

Segundo dizem as pessoas mais cautelosas, o primeiro carro para alguém que acabou de tirar a carta não deve ser um exemplar caro, dado que nesta altura ainda são cometidos muitos erros, corrigidos naturalmente com o tempo. Talvez esse tenha sido o pensamento de Felipe VI.

Apesar de ter decidido não gastar muito dinheiro no primeiro carro da filha, o rei de Espanha presenteou Leonor com uma viatura que tem um significado muito especial: o carro com que ele próprio se estreou na estrada.

Felipe entregou a Leonor as chaves de um Seat Ibiza SXI, de cor castanho claro, que passou a conduzir em 1986, quando tirou a carta.

No programa 'Fiesta', da Telecinco, foi lembrado que este carro foi dado por Juan Carlos a Felipe VI, também quando o atual rei passou nos exames com sucesso. "É um carro que foi feito à medida para o rei Felipe e que foi muito caro. Ele usava-o no Palácio da Zarzuela, para as suas fugas", contou a comentadora Emma García.

Felipe VI, segundo o que foi dito neste mesmo programa, deixou de conduzir o Seat Ibiza SXI quando ingressou na Academia Militar de Saragoça. "Ele emprestou o carro a vários amigos e quase que acabou todo partido. Eles batiam várias vezes, mas, no final, o carro acabou guardado numa garagem em Barcelona, ​​onde ficou escondido durante todos estes anos. O rei Felipe considerou que dar o seu primeiro carro à filha seria a melhor prenda".

Leia Também: Rei Felipe VI despede-se de primo após morte trágica