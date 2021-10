Chegou ao fim o podcast 'Separados de Fresco', de Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce') e David Cristina. A dupla gravou esta quinta-feira o último episódio, como a digital influencer fez saber na sua página de Instagram.

"Acabámos de gravar o último episódio do 'Separados de Fresco' [...] Pois é, o 'Separados de Fresco', como o conhecem, chegou hoje ao fim", afirmou.

Para colmatar o desânimo dos fãs, 'Pipoca' aguçou-lhes a curiosidade afirmando que haverá surpresas: "Mas traz algumas novidades, por isso acho que vale mesmo a pena ouvirem (sai lá para terça-feira)".

'Separados de Fresco' foi lançado em junho e tornou-se popular pelas revelações da antiga jornalista sobre o fim do casamento com Ricardo Martins Pereira. Do podcast, nasceu a digressão homónima onde foram gravados alguns episódios.

