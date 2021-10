Ana Garcia Martins partilhou esta quarta-feira na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde mostra a decoração de parte da sua sala de estar.

'A Pipoca Mais Doce', como é conhecida entre o público, quis mostrar que é "cada vez mais feliz em casa". No entanto, houve um pequeno pormenor que saltou à vista dos mais atentos.

A digital influencer tem uma moldura com uma fotografia do novo namorado na sala, facto que levou dezenas de seguidoras a admitirem nos comentários da publicação terem feito zoom para "ver o novo amor". Será que conseguiram ver mais do que a evidente cumplicidade do casal?

