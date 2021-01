Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', e Ricardo Martins Pereira voltaram a estar no centro das atenções pela alegada separação. Rumores que ganharam força com a última aparição da comentadora no 'Extra do Big Brother', onde surgiu sem aliança.

O Notícias Ao Minuto tentou chegar à fala com representantes da digital influencer, mas não obteve resposta. No entanto, vários meios nacionais adiantaram inclusive que Ricardo Martins Pereira já tinha saído da casa onde o casal vivia com os filhos.

O jornalista terá regressado temporariamente para cuidar de Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois, enquanto Ana Garcia Martins esteve em isolamento na sequência de ter testado positivo à Covid-19.

A comentadora do 'Big Brother' recebeu, entretanto, alta médica e regressou aos estúdios da TVI, tendo dado nas vistas sem a aliança.

Vale recordar que foram casados durante 11 anos. Em 2016 separam-se, mas voltaram a reatar o casamento, seguindo-se o nascimento da segunda filha.

Leia Também: "Isto passou por mim sem grandes sintomas, mas sei que foi sorte"