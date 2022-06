Com a continuidade da personagem Sandra, a famosa Sandy, na novela 'Lua de Mel', que estreia na SIC no dia 6 de junho, Joana Aguiar falou deste desafio que é prolongar um papel e evoluir com ele.

"Foi um desafio porque aguentar e poder dar vida a esta personagem durante tanto tempo foi, sem dúvida nenhuma, o desafio desta temporada. E é ótimo porque o cruzamento de histórias vai ser muito interessante. A personagem vai crescer mais uma vez, e poder crescer com ela também é incrível. Espero que seja evidente o crescimento e essa coerência na personagem, e que as pessoas consigam valorizar", destacou em conversa com os jornalistas na entrega dos Prémio E!, na passada quarta-feira, em Lisboa.

Ainda ao falar sobre o papel, realçou: "Sabia que ia arriscar, ia dar tudo e trabalhar mais do que nunca para dar o meu melhor, porque sabia que era uma personagem muito exigente, rodeada de personagens também muito exigentes, de atores incríveis. Também senti um bocadinho aquela vontade de estar à altura e de podermos criar todos juntos uma dinâmica interessante. Felizmente, foi isso o que aconteceu e estou muito feliz. Acho que continuar a fazer a personagem é sinónimo de trabalho e de que as pessoas estão a gostar".

"A personagem foi na altura certa, acho que a agarrei de uma forma empenhada, dedicada, e estou muito feliz com aquilo que estou a fazer. E espero que as pessoas também consigam perceber o trabalho e a dedicação de todo o projeto, e aquela que eu estou a colocar na Sandra", acrescentou.

A conversa decorreu na passadeira vermelha do evento, antes da cerimónia da entrega de prémios. Joana Aguiar estava nomeada na categoria E! Revelação, mas quem venceu o galardão foi a colega e amiga Laura Dutra.

Sobre a nomeação, destacou que "é sempre bom quando há reconhecimento", sendo igualmente "bom podermos celebrar o talento e o trabalho em Portugal".

