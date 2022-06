"É muito difícil uma relação à distância". Foi com estas palavras que Laura Dutra revelou que está solteira. A atriz mantinha uma relação com o surfista sul-africano Tristan Roberts, mas o namoro acabou por chegar ao fim. No entanto, diz, a amizade não quebrou.

"Acima de tudo, acho que gostávamos demasiado um do outro para nos prejudicarmos. Ficámos super [amigos]. Ele tem um caminho a seguir no desporto e o meu caminho é aqui. Portanto, um dia mais tarde nunca se sabe… Mas está tudo bem, estou de coração cheio e feliz. Estou de coração cheio comigo mesma. E não é tão bom estarmos apaixonados por nós mesmos?! [Estou] 100% comigo mesma e acho que isso é o melhor de tudo", partilhou com os jornalistas na gala de entrega dos Prémios E!, antes de ter subido ao palco para receber o galardão E! Revelação.

Ainda no evento, onde o Fama ao Minuto esteve presente, a atriz falou da nova e "feliz" aventura profissional. Pela primeira vez a trabalhar e a contracenar com o irmão, Laura Dutra mostrou-se "muito curiosa" com o novo desafio. A atriz e Lucas Dutra integram o elenco da novela da SIC 'Lua de Mel', que estreia no dia 6 de junho.

"O facto de ele ter ido estudar para fora deu-me saudades, vou admitir. Portanto, agora [quero estar sempre colada a ele]. Apoiamos muito o trabalho um do outro e estou muito curiosa para perceber como é que é contracenar com o meu mano", destacou.

