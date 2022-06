Marisa Cruz foi uma das muitas caras conhecidas que estiveram presentes na gala da entrega dos prémios E!, que decorreu na noite de quarta-feira, em Lisboa. Durante o evento, em que Fama ao Minuto esteve presente, e enquanto passava pela passadeira vermelha, a atriz, modelo e apresentadora esteve à conversa com os jornalistas.

Neste momento, conta, não está com nenhum projeto de ficção em mãos, mas não deixa de estar ocupada com outros trabalhos. Ainda recentemente, diz, participou num desfile e também fotografou para uma campanha de uma marca portuguesa de carteiras.

Questionada sobre se sabe bem estar afastada da televisão, respondeu: "Não sabe bem, nem sabe mal. Não estamos no ar o tempo todo, portanto é esperar pelo próximo projeto".

A boa forma física de Marisa Cruz também não passou despercebida, levando a atriz e modelo a explicar que adotou novos hábitos mais saudáveis para obter melhores resultados.

"Fiz alguma dieta e comecei a treinar todos os dias. Já estava com um bocadinho de peso a mais, do que para mim é confortável, então dediquei-me a treinar e a ter uma alimentação mais controlada. Sinto-me melhor assim, com mais energia, mais saúde", contou.

De recordar que Marisa Cruz, de 47 anos, é mãe de dois rapazes, João e Diogo, fruto do casamento terminado com João Pinto.