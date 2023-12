'Mar Aberto'. É este o nome da próxima novela da SIC, um projeto que pretende fazer esquecer o falhanço do seu antecessor 'Papel Principal'.

A trama será produzida pela SP Televisão e a estreia vai acontecer em 2024, ainda sem data prevista. As gravações foram iniciadas esta semana e, para esse efeito, parte do elenco viajou para Ilha Terceira, nos Açores.

Este será o projeto de estreia de Sofia Ribeiro na SIC, depois de vários anos na TVI. À atriz foi dado o papel de protagonista, tal como a Afonso Pimental e Júlia Palha, que assim encerram o triângulo amoroso de 'Mar Aberto'.

Na galeria que preparámos para si poderá encontrar os nomes já confirmados no elenco, de acordo com a página oficial da novela no site IMDB.

Leia Também: Repórter Filipe Caetano abandona a TVI e conta o motivo