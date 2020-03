Índia Branquinho de Oliveira viajou esta terça-feira para Portugal, depois de ter estado nos últimos meses em Londres. Já no seu lar, a atriz e modelo aproveita todos os momentos com o namorado, o também ator Ricardo de Sá.

Feliz por ter a amada junto de si, Ricardo publicou um vídeo amoroso na sua página do Instagram, revelando que vai ficar em auto-isolamento.

"A minha miúda acabou de chegar de Londres e agora sim, vamos ficar os dois em isolamento social e de quarentena voluntária, apenas por precaução para não corrermos riscos e por pensarmos nos nossos", começou por escrever no Instagram.

"Não deixa de ser engraçado pensar que estivemos durante alguns meses numa realidade entre Londres e Lisboa, em que muitas vezes a distância nos colocava à prova mas mesmo assim conseguimos sempre superar todas as adversidades. Agora, a realidade por muito que seja assustadora por causa deste vírus, a mim já não me assusta e sei que também o vamos superar porque estamos juntos, aqui, em casa! Vocês deviam fazer o mesmo", acrescentou, incentivando todos os seguidores a ficarem em casa e a seguirem todas as medidas necessárias para se protegerem e evitarem a propagação do novo coronavírus.

