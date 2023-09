Mila Ferreira escondeu até aos dias de hoje que há sete anos "foi submetida a uma cirurgia oncológica com mastectomia bilateral". Uma partilha feita agora e que esteve em destaque no 'Passadeira Vermelha', da SIC, levando Sara Norte a recordar a morte da mãe.

"Admiro muito a Mila, e agora ainda admiro mais. Isto das pessoas estarem doentes e ainda se preocuparem mais com o outro do que com elas próprias, não é para todos", começou por dizer a comentadora.

"Só soube agora quando a minha irmã já estava no IPO que a minha mãe tinha um cancro terminal", contou, partilhando mais um bocadinho da sua história.

"Poupou-nos, mas por um lado eu preferia saber que a minha mãe ia morrer. Porque, se calhar, tinha aproveitado o tempo com ela melhor do que aproveitei. [...] Não perceber certos comportamentos que ela tinha - porque ela sabia que ia morrer. O não deixar de fumar, o não deixar de beber... Ela já ia morrer, por isso ao menos foi feliz", desabafou.

De recordar que Carla Lupi morreu em julho de 2012, vítima de um cancro no pulmão.

