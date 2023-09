Foi no passado sábado, dia 9 de setembro, que Mila Ferreira falou sobre uma fase difícil pela qual passou e que manteve em segredo até aos dias de hoje. "Faz sete anos que fui submetida a uma cirurgia oncológica com mastectomia bilateral", revelou.

"Escondi a doença por amor à minha adorada mãe, cuja saúde se encontrava debilitada e prometi, que caso tivesse cancro, nunca lhe contaria para a poupar, pois sabia o quanto havia sofrido quando também ela teve cancro da mama", explicou numa publicação que fez nas redes sociais.

"Apenas contei ao meu marido, à minha irmã Laurinda e a três ou quatro amigos em quem confiava verdadeiramente, e mais tarde aos meus sogros, pois sabia que se o meu cancro se tornasse público, a minha adorada mãe viria a saber e o sofrimento acabaria por levá-la mais cedo deste mundo", acrescentou.

"Agradeço, do fundo do coração, aos maravilhosos médicos que me trataram, a todas as enfermeiras, fisioterapeutas e auxiliares que tão carinhosamente cuidaram de mim e guardaram, em nome do amor à minha mãe, o segredo. Agradeço, do fundo do coração, à minha querida e adorada médica que além de me tratar, foi minha visita constante no hospital, dando-me o mimo e amor como só uma mãe sabe dar", escreveu.

"Só contei à restante família um ano após a partida da minha adorada mãe, juntei todos à volta do seu túmulo e expliquei que escondi para poupar a nossa mãe a tamanho sofrimento", relatou ainda, contando depois que "há um ano que se encontra com um problema vocal que a tem impedido de cantar e que por vezes lhe afeta a fala".

"Estou bastante melhor, mas ainda não estou totalmente curada. Este problema surgiu na sequência de uma grande gripe e do tremendo esforço vocal que fiz logo de seguida para poder fazer um concerto, e honrar os compromissos profissionais", disse.

"Alguns médicos entendem que apesar deste problema vocal se dever a uma causa física, pode também ter uma componente psicológica atendendo ao muito sofrimento que tenho guardado/escondido dentro de mim", partilhou, tendo sido aconselhada a "libertar". "Por isso, hoje, assumo a doença que tive em 2016, partilho-a com todos, pedindo perdão por esta omissão", destacou.

"Agradeço também os inúmeros convites para concertos e programas de televisão que com muita pena minha tenho sido obrigada a recusar. Apesar de estar a ser difícil (pois o falecimento dos meus pais deixou-me muito abalada), tenho muita fé em Deus e é isso que me tem mantido viva e empenhada na cura", continuou.

"Obrigada ao meu marido que esteve sempre ao meu lado incondicionalmente, cuidando de mim sozinho nos diversos pós-operatórios e agora neste percurso, suportando por vezes um fardo bem pesado. Um beijinho e muita saúde para todos", escreveu, por fim. Às palavras juntou uma fotografia em que aparece com a falecida mãe.

Leia Também: Linda Evangelista foi diagnosticada 2 vezes com cancro da mama em 5 anos