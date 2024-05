Foi no ano passado que Rui Santos foi diagnosticado com cancro. O ator partilhou a notícia só esta segunda-feira, dia 6 de maio.

"No dia 13 de março de 2023 recebi o resultado de uma biópsia e foi-me diagnosticado cancro, fui operado passadas três semanas no IPO (Instituto Português de Oncologia), a cirurgia correu bem e toda a área foi removida", começou por escrever numa publicação que no Instagram.

"Neste momento estou a ser vigiado, como em todos os casos oncológicos. Portanto, estou bem, foi descoberto a tempo e estou tranquilo e otimista", destacou ainda.

"Obrigado pelas mensagens de preocupação e carinho", disse, deixando ainda a sua "sincera homenagem a toda a equipa do IPO e ao extraordinário trabalho que desempenham".

"Fiquei rendido ao espírito de humanidade e respeito pelos doentes. Não consigo descrever em palavras o que senti naquela instituição. Um forte abraço a todos aqueles verdadeiros heróis que diariamente salvam vidas", acrescentou.

Na mesma publicação, o ator explicou também que "só os seus verdadeiros amigos sabiam disto".

"Decidi contar o sucedido na primeira pessoa publicamente para evitar mal entendidos. Só contei à minha mãe a semana passada porque não queria que soubesse. Agora está tudo esclarecido e venham mais uns bons anos de vida que viver é maravilhoso", rematou.

De recordar que Rui Santos foi pai pela segunda vez no passado mês de fevereiro.

