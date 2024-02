O relacionamento do príncipe Harry e do príncipe William já viu melhores dias. Os filhos de Carlos III, que outrora eram muito próximos, acabaram por se distanciar devido a desentendimentos, que surgiram quando Harry inicou a sua relação com Meghan Markle.

Segundo a especialista em realeza Ingrid Seward, William não consegue perdoar o irmão pelo facto deste ter feito inúmeras acusações a Kate Middleton na autobiografia que lançou no ano passado - 'Na Sombra'.

Seward vai mais longe e chega a dizer numa entrevista ao The Telegraph que "talvez Harry estivesse um pouco apaixonado pela Kate".

"Não, não, não - Não quero dizer fisicamente, mas mentalmente", justifica-se quando questionada sobre tais declarações.

"Lembram-se de quando eram apenas os três? Ele sempre quis ter uma irmã, disse isso à Diana. Psicologicamente, penso que ele adorava-a e estava lá sempre, no Palácio de Kensington, no frigorífico deles", nota.

"Acho que a Meghan deve ter ficado com uma inveja incrível e depois com ciúmes da Kate. Ouvi dizer que a Meghan pensou realmente que ia ser princesa e viver no Castelo de Windsor. Em vez disso, há o William e a Kate com a sua casa incrível, enquanto eles estavam em Nottingham Cottage, naquilo que Harry costumava chamar de 'o meu casebre'", considera.

Ingrid não coloca de parte a hipótese de reconciliação, contudo, afirma que esta é dificultada pela distância física entre William e Harry.

