Com a segunda temporada de 'Casados à Primeira Vista' prestes a terminar, a SIC teve de encontrar um novo programa para preencher os fins de semana da estação em horário nobre. 'A Máscara' foi hoje apresentado à imprensa e ao que tudo indica irá para o ar aos domingos à noite.

Trata-se de um formato surpreendente, onde 12 celebridades vão ser colocadas à prova. João Manzarra é o apresentador de serviço e César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula compõem o painel de jurados.

Descrito pela estação como "o programa mais misterioso do novo ano", em 'A Máscara' as celebridades vão ter de cantar sem que as suas identidades sejam reveladas.

