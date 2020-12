Jeff Bridges atualizou os seus seguidores do Instagram sobre o seu estado de saúde. A lutar contra o cancro, o ator mostrou-se pela primeira vez de cabelo rapado.

Jeff Bridges posou com o seu novo cãozinho ao colo e revelou aos fãs a sua lista com as últimas "novidades".

"Estou a sentir-me bem; Rapei o cabelo; Tenho um cão, o Monty; E fiz 71 anos", conta o ator, referindo-se ao seu aniversário celebrado a 4 de dezembro.

Eis abaixo a publicação:

Leia Também: Vocalista da banda Roupa Nova morre vítima de Covid-19