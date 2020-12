Morreu o vocalista da banda brasileira Roupa Nova, Paulo César Santos. O cantor, mais conhecido como Paulinho, foi vítima de Covid-19. Tinha 68 anos.

Paulinho estava internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro. O diagnóstico de Covid-19 chegou no pior dos momentos, há cerca de um mês, quando o artista se recuperava ainda de um transplante de medula óssea feito em setembro.

A notícia da morte é confirmada no Instagram oficial da banda:

"As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu.Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus Covid-19. Paciente decorrente de outras co-morbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos.Nossos agradecimentos à todos que oraram e pediram por ele", pode ler-se na publicação.

