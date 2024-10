Morreu o cantor britânico Paul Di'Anno, ex-vocalista dos Iron Maiden, aos 66 anos. O anúncio foi feito pela gravadora Conquest Music, em nome da família.

"Em nome da sua família, a Conquest Music tem a tristeza de confirmar a morte de Paul Andrews, conhecido profissionalmente como Paul Di'Anno", lê-se num comunicado publicado nas redes sociais, que acrescenta que o artista morreu "na sua casa em Salisbury, com 66 anos".

Di'Anno nasceu em Chingford, no leste de Londres, a 17 de maio de 1958, e tornou-se conhecido como "vocalista da banda inglesa de heavy metal, Iron Maiden, entre 1978 e 1981", tendo cantado no álbum de estreia 'Iron Maiden' e no seguinte, 'Killers'.

"Desde que deixou os Iron Maiden, Paul Di'Anno teve uma longa e movimentada carreira discográfica com Battlezone e Killers, bem como inúmeros lançamentos a solo e participações especiais", lê-se no comunicado.

Segundo a nota, o artista foi "afetado por graves problemas de saúde nos últimos anos, que o obrigaram a atuar numa cadeira de rodas", no entanto, "continuou a entreter os seus fãs em todo o mundo, tendo realizado mais de 100 espetáculos desde 2023".

Em setembro deste ano, lançou o álbum 'The Book of the Beast', que "incluía os melhores momentos das suas gravações desde que deixou os Iron Maiden".

"A Conquest Music orgulha-se de ter tido Paul Di'Anno na sua família de artistas e pede à sua legião de fãs que ergam um copo em sua memória", termina a nota.

[Notícia atualizada às 16h55]

