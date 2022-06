Junto de José Carlos Malato, Tânia Ribas de Oliveira foi quem esteve em direto na RTP1 durante as Marchas Populares de Lisboa. Um momento em que a estação pública levou a melhor no que às audiências diz respeito.

No Instagram, Tânia Ribas de Oliveira não tardou a festejar os resultados.

"A liderar do primeiro ao último minuto! A tradição ainda é o que era! Não há pandemia que nos roube o orgulho do regresso das Festas de Lisboa! Obrigada! Foi um dia em cheio para todos - público e RTP! Parabéns a todas as marchas, em especial à Marcha da Madragoa - a grande vencedora deste ano", escreveu.

