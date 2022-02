Michael Douglas é um dos atores mais aclamados de Hollywood, no entanto, até que conseguisse chegar a este estatuto, o artista teve traçar o seu próprio caminho.

Douglas, agora com 77 anos, refletiu sobre uma lição que recebeu com o pai, Kirk Douglas, na altura em que estava a construir a sua carreira.

"Ter um pai que foi uma estrela de cinema e uma mãe [Diana Douglas] que era atriz, permitiu-me observar as inseguranças deles e ver que o que aparecia no ecrã não correspondia à pessoa em si", notou Douglas.

"Aprendi a lidar com isso como um verdadeiro profissional e a não ser apanhado pela imagem que as pessoas tendem a criar", afirmou durante uma conversa com os produtores do Fourth Annual Meihodo International Youth Visual Media Festival.

Recorde-se que Kirk Douglas morreu em fevereiro de 2020 aos 103 anos de idade.

