As memórias de Zezé Camarinha foram partilhadas no 'Casa Feliz', da SIC, esta quinta-feira, onde o empresário recordou a infância "complicada", tendo saído de casa aos 14 anos.

"Passei um mau bocado, passei fome, dormi debaixo das rochas, na praia", recordou em conversa com Diana Chaves e João Baião.

Uma fase que acabou por deixar marcas. "Deixa sempre. Houve sempre uma grande força de vontade de vencer na vida, e foi isso o que eu consegui fazer. Tudo o que pedi, Deus deu-me. Foi aparecendo aos poucos", destacou, referindo que sempre quis trabalhar por conta própria e conseguiu.

"Não fui aquela pessoa de querer milhões, desde que houvesse uns tostões para gastar, tudo bem. Cheguei, por exemplo, numa altura que queria vir a Lisboa ver o Benfica e não tinha dinheiro. Hoje posso ir ver o Benfica, é só isso", disse.

O empresário tem atualmente uma gelataria e dois comboios turísticos no Algarve, e não deixou de reconhecer que este ano tem sido complicado por causa da pandemia. "A pessoa tem de estar precavida para estes momentos", afirmou.

Mas não é só a nível profissional que Zezé Camarinha se sente concretizado. "Aos 57 anos, a última coisa que pedi e apareceu foi a minha mulher [Tatiana, de nacionalidade ucraniana], estou com ela há dez anos. Já posso morreu feliz", partilhou.

Zezé contou ainda como é que conheceu a companheira. "No dia 11 [de novembro] faz dez anos que a conheci. Foi numa noite em que fui a uma padaria comprar pão, às 19h00, ela ia a passar, era dia de S. Martinho, e ia com uma amiga cabeleireira e eu disse: 'Hello'. Eu pensava que ela era inglesa porque ela tem uma fisionomia parecida", lembrou.

E depois de lhe ter dado o contacto telefónico, acabaram por jantar e ficar cada vez mais próximos. No entanto, logo no início, em conversa com as amigas, Tatiana contou que tinha conhecido uma pessoa e disse que ele se chamava Zezé Camarinha. "E elas disseram logo: 'Todos menos esse'. Ela depois disse que já não queria nada comigo, mas sou persistente e foi até hoje", contou Camarinha, destacando de seguida que está muito feliz.

Leia Também: Marco Costa reage após duras críticas por não usar máscara em foto