A idade, as operações plásticas e a licenciatura que suscita dúvidas. Novo livro revela segredos de Melania Trump

Um novo livro escrito por Mary Jordan promete revelações bombásticas sobre a vida da primeira-dama dos EUA. Em "The art of her deal : The untold story of Melania Trump", a jornalista garante que a ex-modelo eslovena renegociou o acordo pré-nupcial antes da tomada de posse de Donald Trump e confirma informações avançadas anteriormente no livro "Team of five" por Kate Andersen Brower, uma antiga funcionaria da Casa Branca, que garantiam que o casal, apesar de se dar bem, não partilha a mesma cama.

Para escrever o livro, Mary Jordan entrevistou várias centenas de pessoas, incluindo antigos colegas de escola de Melania Trump. Apesar de, oficialmente, ter feito 50 anos no passado dia 26 de abril, a jornalista sugere que a empresária tem vindo a mentir na idade, à semelhança do que tem feito com as operações plásticas, sempre desmentidas, que alegadamente já terá feito por mais do que uma vez. Três dos fotógrafos contactados pela autora da nova obra garantem que tem cicatrizes das cirurgias visíveis.

A licenciatura em arquitetura que a primeira-dama dos EUA alega ter tirado na Universidade de Liubliana, na Eslovénia, também suscita dúvidas. Mary Jordan chega mesmo a pô-la em causa, assim como o talento poliglota da antiga modelo, que garante falar cinco línguas. "Vários fotógrafos e outras pessoas que trabalharam com ela ao longo dos anos, incluindo ex-colegas italianos, franceses e alemães disseram-me que nunca a ouviram comunicar em qualquer dessas línguas", afirma ainda a jornalista.