No início desta semana, Jorge Corrula decidiu abrir o coração e falar da bonita amizade que construiu com José Raposo. Na sua conta de Instagram, o ator - que contracenou com Raposo na série da SIC 'Golpe de Sorte' - evidenciou o privilégio que é trabalhar ao seu lado.

"Calma, não estou a adormecer a mais nova... É o José Raposo que me ficou marcado no ombro, no coração. É que há pais na ficção que nos fazem trabalhar mais ou menos e depois há este senhor que me fez sentir filho, e pelo meio ainda nos rimos tanto! Assim até me sinto mal por cobrar cachet! Obrigado Zé", afirmou na legenda da publicação.

Veja de seguida...

Leia Também: Jorge Corrula partilha foto em boxers e avisa: "Vou ter de apagar isto!"