Jorge Corrula está a dar que falar com uma publicação que fez na sua conta de Instagram. O ator partilhou uma fotografia na qual se mostra apenas da cintura para baixo e... em boxers.

Brincando com a situação, este afirmou na legenda da imagem: "A Paula foi almoçar com uma amiga, ponham like enquanto podem porque vou ter de apagar isto!", notou, referindo-se à mulher, Paula Lobo Antunes.

Desde logo vários seguidores comentaram a brincadeira...

Leia Também: Paula Lobo Antunes assume as suas sardas em foto sem maquilhagem