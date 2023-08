"A fotografia é das férias, esqueçam lá a serenidade da Rita, isso já lá vai": foi desta forma que Rita Ferro Rodrigues começou por falar do momento que vive agora em que o seu lado mais organizado decidiu 'aparecer'.

"Eu já estou entre trabalho e uma fúria organizativa que me dá sempre com muita força no final de agosto", informa.

"Pareço um furacão a destralhar, arrumar, lavar, separar, planificar! É este ano que faço obras na cozinha que está mesmo a precisar. Mas o escritório, que está feito lavandaria, também precisa de uma volta. E a caldeira tem mais de 20 anos tem de ser substituída senão qualquer dia são 5 a pedir duche aos vizinhos", conta.

"E assim anda a minha cabeça por estes dias. Alguém me entende? Enviem ajuda", completa em tom de brincadeira.

