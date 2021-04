Khloé Kardashian viu-se novamente a reviver problemas do passado. Recentemente foi tornado público um novo caso extraconjugal do seu companheiro, Tristan Thompson, com quem terá reatado o relacionamento no ano passado.

Sem se referir diretamente à polémica, a Kardashian acabou por partilhar uma frase enigmática nas stories da sua conta de Instagram que não passou despercebida.

"Pessoas que não hesitam em partilhar uma palavra agradável ou em fazer uma boa ação para melhorar a vida de alguém são as melhores pessoas", lê-se na expressão criada por Sonia Sabnis.

Note-se que a publicação surgiu após a entrevista dada pela modelo Sydney Chase, que revelou ter tido um caso com Thompson em janeiro. Na altura, o jogador de basquetebol garantiu-lhe que estava solteiro.

Leia Também: Khloé Kardashian traída novamente por Tristan Thompson